Мудрик оценил свои шансы на «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался насчет своих шансов в борьбе за «Золотой мяч».

«Могу ли я выиграть «Золотой мяч»? Не знаю, как это оценить в процентах, но верю, что смогу. Никто не ждал, что я стану лучшим в «Шахтёре», никто теперь не ждет, что я стану лучшим в мире. Но однажды это может случиться. Это моя цель», - передает слова 22-летнего футболиста пресс-служба украинского топ-клуба.

Ранее стало известно, что Мудрик продолжит карьеру в лондонском «Челси». Стороны подпишут контракт до 2030 года. Трансфер обойдется «пенсионерам» в 100 миллионов евро.