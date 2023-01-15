​«Арсенал» переключился на игрока «Барселоны» после поражения в гонке за Мудриком

Судя по всему, «Арсенал» проиграл борьбу за талантливого вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика. «Челси» уже упоминает украинца в социальных сетях, и в ближайшее время о трансфере должно быть объявлено официально.

«Арсенал» всё же рассчитывает усилить атакующую группу в январе. Как сообщает Sportitalia, лондонский клуб переключился на вингера «Барселоны» Рафинью. Ранее в прессе уже появлялась информация о том, что 26-летний бразилец может вернуться в Англию, где ранее он уже выступал за «Лидс».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рафинью в 50 миллионов евро.