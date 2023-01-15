​«Челси» уже упоминает Мудрика в соцсетях

Судя по всему, вингер Михаил Мудрик перейдёт из «Шахтёра» в «Челси», а не в «Арсенал». «Пенсионеры» уже принялись упоминать украинского футболиста на своих страничках в социальных сетях. Так, в одной публикации «Челси» собрал нарезку действий Мудрика. В другой же публикации лондонцы попросили болельщиков оставить 22-летнему игроку сообщение.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Шахтёр» рассчитывает заработать на трансфере Михаила Мудрика примерно 100 миллионов евро. В шести матчах на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/2023 Мудрик записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.