Дзаньоло может перейти в клуб из Лондона

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. В текущее трансферное окно подписать 23-летнего футболиста хочет лондонский «Тоттенхэм», рапортует Gazzetta dello Sport.

Помимо «шпор» пригласить итальянского хавбека хотят «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».

Сумма потенциального трансфера Николо оценивается в 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне Дзаньоло принял участие в 17 поединках за «Рому», в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.