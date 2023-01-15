Дзаньоло может перейти в клуб из Лондона

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. В текущее трансферное окно подписать 23-летнего футболиста хочет лондонский «Тоттенхэм», рапортует Gazzetta dello Sport.
Помимо «шпор» пригласить итальянского хавбека хотят «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».
Сумма потенциального трансфера Николо оценивается в 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2024 года.
В текущем сезоне Дзаньоло принял участие в 17 поединках за «Рому», в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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