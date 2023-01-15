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До конца дня «Челси» объявит о трансфере за 100 млн евро

15 Января 2023 • 09:24 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик сегодня, 15 января, прибудет в Лондон для оформления трансфера в «Челси». Об этом рапортует Sky Sports.

22-летний футболист пройдет медицинское обследование и заключит долгосрочный трудовой договор с «пенсионерами». Контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2030 года. Заработная плата Мудрика составит 7,5 миллиона евро в год. Трансфер полузащитника обойдется «Челси» в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Михаил принял участие в 18 поединках за «Шахтёр», забил десять мячей и сделал восемь результативных передач.

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Челси Шахтёр Донецк Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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