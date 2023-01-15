«Лидс» предложил 25 млн евро за игрока сборной Марокко

Полузащитник сборной Марокко и французского «Анже» Аззедин Унаи может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. В подписании 22-летнего африканца заинтересован «Лидс», рапортует инсайдер Николо Скира.

Как сообщил журналист, «павлины» предложили за Унаи 25 миллионов евро. Самому игроку «Лидс» предложил пятилетний трудовой договор с заработной платой в размере 2,5 миллиона евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов.

В нынешнем сезоне Аззедин поучаствовал в 14 матчах за свой нынешний клуб, не отметившись голевыми действиями.