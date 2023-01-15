«Манчестер Сити» впервые с августа 2021 года проиграл, открыв счёт в матче

В субботу, 14 января, состоялось дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась волевой победой «красных дьяволов» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что подопечные Хосепа Гвардиолы впервые с августа 2021 года потерпели поражение, открыв счет в матче.

Благодаря вчерашнему успеху «Манчестер Юнайтед» набрал 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красные дьяволы» отстают от идущего вторым «Манчестер Сити» на одно очко. Отставание подопечных Эрика тен Хага от лидера - «Аренала» - составляет шесть пунктов.