Луческу назвал футболиста, который является копией Мбаппе

Бывший наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ныне работающий в киевском «Динамо», поделился мнением о трансфере полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Мудрик – это копия Мбаппе. Будет интересно взглянуть на него на высоком уровне. Нет смысла сомневаться в его навыках и перспективах», - передает слова румынского специалиста журналист Эмануэл Рошу.

Ранее появилась информация о переходе 22-летнего украинского футболиста в «Челси». Трансфер Мудрика обойдется «пенсионерам» в 100 миллионов евро. В споре за игрока «синие» опередили «Арсенал».