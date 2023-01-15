«Тоттенхэм» близок к трансферу за 45 миллионов евро

Испанский защитник Педро Порро близок к уходу из лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщается на страницах таблоида The Mirror.

Новым местом работы 23-летнего футболиста станет лондонский «Тоттенхэм». «Спортинг» согласился отпустить игрока в английский клуб за 45 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве клаузулы. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Порро Педро принял участие в 12 поединках чемпионата Португалии, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.