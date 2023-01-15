Журналист Морган взбешён новостью о переходе Мудрика в «Челси»

Британский журналист Пирс Морган, прославившийся благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, остался недоволен, что лондонский «Арсенал» не смог подписать украинца Михаила Мудрика.

«Арсенал» делал несколько предложений, но «Челси» взял и перебил их, заплатив 100 миллионов. Меня взбесило это фиаско «канониров». Если «Арсенал» хочет стать чемпионом, то нужно как можно скорее приобрести еще одного классного атакующего игрока», - оставил сообщение журналист в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Мудрик подпишет с «Челси» долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.