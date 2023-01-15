Линекер оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал результат дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» отпраздновали волевую победу над «горожанами» со счетом 2:1.

«Юнайтед» подобрался на расстояние одного балла к «Сити». Впереди еще половина сезона. Не думаю, что кто-то ожидал такого. Тен Хаг проделал невероятную работу», - оставил сообщение Линекер в социальных сетях.

После 18 сыгранных матчей «МЮ» с 38 очками занимает третье место в таблице Премьер-лиги. «Манчестер Сити» с 39 баллами идет на второй строчке. Лидирует «Арсенал», набравший 44 очка.