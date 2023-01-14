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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «В АПЛ никто не защищается хуже «Ливерпуля»

14 Января 2023 • 23:51 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля», а в настоящий момент футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на провальное выступление мерсисайдцев в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Брайтоном». Подопечные Юргена Клоппа проиграли на выезде со счетом 0:3.

«В чемпионате Англии сейчас никто не защищается хуже «Ливерпуля». Им повезло, что за них играет один из лучших голкиперов мира. Он помогает команде не опуститься еще ниже в таблице», - гласит сообщение Каррагера в социальных сетях.

После сегодняшнего крупного поражения команда Клоппа опустилась на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» против «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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