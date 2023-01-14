Инсайдер назвал топ-клуб АПЛ, в который перейдёт украинец Мудрик

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался касательно будущего полузащитника сборной Украины и «Шахтёра» Михаила Мудрика. По сведениям журналиста, новым местом работы 22-летнего игрока станет лондонский «Челси», о чем сообщалось ранее. Сумма перехода составит 100 миллионов евро.

В ближайшее время Мудрик прилетит в столицу Англии для оформления трансфера. Контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2030 года. В споре за игрока «пенсионеры» опередили другой лондонский клуб – «Арсенал».

В текущем сезоне Михаил принял участие в 12 поединках чемпионата Украины, отметившись семью голами и семью голевыми передачами.