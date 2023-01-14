​«Манчестер Юнайтед» не отпустит Мактоминая в январе

«Манчестер Юнайтед» отклонит все предложения по полузащитнику Скотту Мактоминаю, которые поступят в январе. Об этом рассказывает 90min.

Скоттом Мактоминаем интересуются несколько клубов Премьер-лиги. Тем не менее, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет отпускать 26-летнего шотландца.

Не лишним будет напомнить, что полузащитник Донни ван де Бек в начале января получил серьёзную травму колена. В сезоне 2022/2023 нидерландский футболист больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 30 миллионов евро.