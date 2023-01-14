​«Челси» нашёл замену Поттеру

«Челси» переживает достаточно серьёзный кризис. И хотя отставкой Грэма Поттера пока что не пахнет, руководители лондонского клуба вынуждены рассматривать и такой сценарий на тот случай, если прогресса не будет.

Как сообщает Bild, в случае увольнения Грэма Поттера «Челси» может возглавить Оливер Гласнер, который сейчас работает с «Айнтрахтом». Лондонцы сейчас присматриваются к 48-летнему австрийскому специалисту.

Оливер Гласнер работает в немецкой Бундеслиге с лета 2019 года. До «Айнтрахта» этот тренер возглавлял «Вольфсбург».

На текущий момент «Айнтрахт» занимает четвёртое место в таблице Бундеслиги.