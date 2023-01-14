Хиддинк: «Думаю, Головин может заиграть в АПЛ»

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в клуб АПЛ.

«Думаю, Головин может заиграть в АПЛ. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.