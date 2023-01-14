«Лидс» нацелился на игрока, который стал открытием чемпионата мира

«Лидс» не закончил свои дела на январском трансферном рынке после подписания Жоржиньо Рюттера из Хоффенхайма. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «павлины» положили глаз на полузащитник «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи.

В данный момент «Лидс» активно изучает возможность приобретения хавбека, за которого лидер Серии А «Наполи» недавно предложил 15 миллионов евро. Английская команда уже связалась с «Анже» и окружением Унаи, чтобы разузнать о возможности провернуть трансфер.

Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник может оформить трансфер в новую команду зимой, но при этом остаться в «Анже» на правах аренды до конца сезона.