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​Названо условие трансфера Кейна в «Баварию» слухи

14 Января 2023 • 14:59 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остаётся главной целью «Баварии», которой нужен центральный нападающий. Об этом Caught Offside сообщил журналист Кристиан Фальк.

По его информации, «Тоттенхэм» может продать Гарри Кейна «Баварии» ближайшим летом, если форвард не станет подписывать новый контракт. Действующий договор Кейна рассчитан до средины 2024 года, и «шпоры» не хотят терять звёздного форварда бесплатно.

В то же время отмечается, что «Тоттенхэму» нужны деньги для осуществления трансфера защитника Йошко Гвардиола, ныне выступающего за «РБ Лейпциг». При этом хорватский футболист входит в сферу интересов многих грандов, и здесь «шпорам» будет непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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