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Роналду рассказал о вкладе Фергюсона в свою карьеру

14 Января 2023 • 12:19 Комментировать (1)

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что думает о бывшем наставнике «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне.

«Фергюсон был лидером во всем, каждый футболист прислушивался к нему. Он является для меня одним из футбольных отцов. Когда я только пришел в «Юнайтед», Фергюсон сразу поставил меня куда нужно. Он многому научил меня. В том, кем я стал по итогу, есть его заслуга. Благодарен за все, что Фергюсон сделал для меня», - цитирует Криштиану Livescore.

Криштиану играл в «Юнайтед» под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год.

Недавно 37-летний португалец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт на 2,5 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Января 2023 в 12:26
Слава богу и Тен Хаг поставил тебя туда куда нужно... Он твоя мать... А-ха-ха-ха...
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