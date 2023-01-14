Фоден рассказал о настрое на дерби с «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался касательно предстоящего поединка против «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги. Дерби состоится в субботу, января, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Это очень важный матч, особенно для болельщиков команд. Для меня принять участие в таком поединке – особый случай. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Олд Траффорд». Мы готовы принять этот вызов», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

Перед этой встречей «Манчестер Юнайтед» с 35 баллами занимает пятое место в турнирной таблице, а «горожане» с 39 очками располагаются на второй позиции.