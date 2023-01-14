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Ривалдо считает, что Неймар переберётся в «Манчестер Сити»

14 Января 2023 • 06:21 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 1999 году Ривалдо не верит в то, что Неймар покинет «ПСЖ» уже текущей зимой, однако он уверен в том, что тот сделает это летом. Более того, Ривалдо даже знает, куда может отправиться бразилец, в 2017 году установивший рекорд стоимости трансфера - «ПСЖ» заплатил за него 222 миллиона евро.

- Не верю, что он покинет «ПСЖ» уже сейчас, зимой. Но, как я думаю, в конце сезона это может случиться. И я думаю, что Неймар мог бы отправиться в английский чемпионат, где он еще не играл. Там он может присоединиться к «Манчестер Сити», это оптимальная команда для него, она практикует быстрый атакующий футбол, - цитирует слова Ривалдо итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Манчестер Сити Неймар
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