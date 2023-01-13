​Кантона дал совет «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился своими мыслями о работе клуба на трансферном рынке.

«Во времена Алекса Фергюсона лучший игрок в мире мог приехать в «Манчестер Юнайтед», если он был нужен. Потому что клуб побеждал в Англии и Европе. «МЮ» был крупнейшим клубом в мире. Теперь всё иначе. Лучшие игроки в мире хотят играть в команде, которая побеждает. «МЮ» не может заполучить таких игроков, потому что они не хотят туда перейти.

Поэтому «Манчестер Юнайтед» нужно быть умным. Как «Ливерпуль». Они взяли Мане и Салаха, которые были не лучшими в мире, но с отличной командой и отличной атмосферой они побеждали. А потом Мане и Салах вошли в число лучших игроков в мире. Это отличный пример для «Юнайтед», - слова Кантона приводит портал Goal.