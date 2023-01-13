​Артете задали вопрос о Мудрике

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ходе пятничной пресс-конференции получил вопрос о Михаиле Мудрике. Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний украинский вингер близок к переходу в лондонский клуб.

«Вы знаете, что мы не можем говорить об игроках из других клубов. У нас есть определённые интересы, и мы хотим что-то сделать, чтобы усилить нашу команду, потому что в определённых областях мы слабы, и у нас хватает травм. Мы стараемся улучшаться в каждом трансферном окне», - сказал Артета.

По слухам, «Шахтёр» рассчитывает выручить за трансфер Михаила Мудрика примерно 100 миллионов евро.