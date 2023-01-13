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​Артета высказался о восстановлении Жезуса

13 Января 2023 • 18:34 Комментировать

На чемпионате мира Габриэль Жезус получил травму колена, в результате чего ему пришлось перенести операцию. Нападающий «Арсенала» показал через социальные сети, что он уже не использует костыли и бандаж. После этого болельщики стали надеяться, что Жезус относительно скоро вернётся на поле. На пресс-конференции рулевой «канониров» Микель Артета дал комментарий на этот счёт.

«Жезус прогрессирует очень хорошо. Он очень усердно работает и находится в правильном месте с точки зрения времени восстановления, которое мы определили. Но он всё ещё далёк [от возвращения в строй]», - сказал Артета, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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