​Артета высказался о восстановлении Жезуса

На чемпионате мира Габриэль Жезус получил травму колена, в результате чего ему пришлось перенести операцию. Нападающий «Арсенала» показал через социальные сети, что он уже не использует костыли и бандаж. После этого болельщики стали надеяться, что Жезус относительно скоро вернётся на поле. На пресс-конференции рулевой «канониров» Микель Артета дал комментарий на этот счёт.

«Жезус прогрессирует очень хорошо. Он очень усердно работает и находится в правильном месте с точки зрения времени восстановления, которое мы определили. Но он всё ещё далёк [от возвращения в строй]», - сказал Артета, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.