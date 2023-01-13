Пулишич не уйдёт из «Челси» в январе – Поттер

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом заявил главный тренер команды Грэм Поттер.

Стоит сказать, что в настоящее время Кристиан Пулишич травмирован, и в ближайших матчах он точно не сыграет.

«Может ли Пулишич уйти в аренду в январе? Никаких шансов. Он выбыл на пару месяцев с травмой, но и раньше его уход не рассматривался.

Да, Пулишич разочарован из-за травмы. Но он оптимистичен и надеется вернуться в строй раньше намеченного срока», - сказал Поттер журналистам.

Отметим, что «Челси» на текущий момент занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.