Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Депай получил приглашение от клуба АПЛ

13 Января 2023 • 16:18 Комментировать

Вингер Мемфис Депай может снова оказаться в Премьер-лиге Англии. Как сообщает испанский Sport, нидерландский футболист получил предложение о переходе в «Ньюкасл».

Отмечается, что Мемфис Депай открыт к зимнему трансферу, поскольку в «Барселоне» его игровое время ограничено. 28-летнего футболиста также пресса активно связывает с «Атлетико».

Действующий контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают вингера в 20 миллионов евро.

Напомним, что Мемфис Депай уже выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед». Впрочем, стать значимой фигурой в составе «красных дьяволов» нидерландцу не удалось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лидс Лидс
2.09 3.35 3.85
Видео
14.01.23 в 15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.50 4.10 1.73
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
16:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «МЮ» близок к трансферу Вегхорста»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не уйдёт из «Челси» в январе – Поттер
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» согласовал трансфер Сарабии
16:18 · Англия. Премьер-лига
​Депай получил приглашение от клуба АПЛ
16:01 · Англия. Премьер-лига
Бенджамен Менди оправдан по 6 эпизодам изнасилования
15:47 · Англия. Премьер-лига
Мудрик максимально близок к трансферу в «Арсенал»
15:39 · Англия. Премьер-лига
​Клопп не ждёт трансферов в январе
15:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о ситуации с травмами
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Артету признали лучшим тренером АПЛ в ноябре-декабре
15:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Мы разочарованы не меньше фанатов»
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Челси» поддержали Поттера, несмотря на кризис
15:03 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов
14:57 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» не будет права выкупа Вегхорста
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» договорился с «Ниццей» по трансферу Лемина
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Эдегора признали лучшим футболистом АПЛ в ноябре-декабре
Все новости
Рекомендуем