​Депай получил приглашение от клуба АПЛ

Вингер Мемфис Депай может снова оказаться в Премьер-лиге Англии. Как сообщает испанский Sport, нидерландский футболист получил предложение о переходе в «Ньюкасл».

Отмечается, что Мемфис Депай открыт к зимнему трансферу, поскольку в «Барселоне» его игровое время ограничено. 28-летнего футболиста также пресса активно связывает с «Атлетико».

Действующий контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают вингера в 20 миллионов евро.

Напомним, что Мемфис Депай уже выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед». Впрочем, стать значимой фигурой в составе «красных дьяволов» нидерландцу не удалось.