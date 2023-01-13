Мудрик максимально близок к трансферу в «Арсенал»

Трансфер Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Арсенал» может быть оформлен в самое ближайшее время. Как сообщает авторитетный портал Goal, переговоры между украинским и английским клубами выходят на финишную прямую.

В настоящий момент «горняки» и «канониры» обсуждают структуру сделки, а не сумму первоначального взноса. По данным источника, в настоящий момент трансферная сага с Мудриком стала ближе к завершению чем когда-либо.

Михаилу Мудрику недавно исполнилось 22 года. В СМИ появлялась информация о том, что «Шахтёр» хочет выручить за талантливого вингера около 100 миллионов евро.