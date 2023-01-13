Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп не ждёт трансферов в январе

13 Января 2023 • 15:39 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп наверняка хотел бы получить пару новых игроков в январе, учитывая некоторые кадровые проблемы. Тем не менее, немецкий специалист не ожидает подписаний в зимнее трансферное окно.

«Будут ли у нас трансферы? Я так не думаю. Моя работа – использовать футболистов, которые есть в моём распоряжении», - высказался Клопп в ходе пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидера «красные» отстают на 16 зачётных баллов. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 14 января – против «Брайтона» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лидс Лидс
2.09 3.35 3.85
Видео
14.01.23 в 15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.50 4.10 1.73
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
16:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «МЮ» близок к трансферу Вегхорста»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не уйдёт из «Челси» в январе – Поттер
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» согласовал трансфер Сарабии
16:18 · Англия. Премьер-лига
​Депай получил приглашение от клуба АПЛ
16:01 · Англия. Премьер-лига
Бенджамен Менди оправдан по 6 эпизодам изнасилования
15:47 · Англия. Премьер-лига
Мудрик максимально близок к трансферу в «Арсенал»
15:39 · Англия. Премьер-лига
​Клопп не ждёт трансферов в январе
15:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о ситуации с травмами
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Артету признали лучшим тренером АПЛ в ноябре-декабре
15:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Мы разочарованы не меньше фанатов»
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Челси» поддержали Поттера, несмотря на кризис
15:03 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов
14:57 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» не будет права выкупа Вегхорста
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» договорился с «Ниццей» по трансферу Лемина
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Эдегора признали лучшим футболистом АПЛ в ноябре-декабре
Все новости
Рекомендуем