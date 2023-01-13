​Клопп не ждёт трансферов в январе

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп наверняка хотел бы получить пару новых игроков в январе, учитывая некоторые кадровые проблемы. Тем не менее, немецкий специалист не ожидает подписаний в зимнее трансферное окно.

«Будут ли у нас трансферы? Я так не думаю. Моя работа – использовать футболистов, которые есть в моём распоряжении», - высказался Клопп в ходе пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидера «красные» отстают на 16 зачётных баллов. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 14 января – против «Брайтона» на выезде.