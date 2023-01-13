​Фанаты «Челси» поддержали Поттера, несмотря на кризис

Кризис «Челси» продолжается. В четверг команда Грэма Поттера проиграла «Фулхэму» в лондонском дерби со счётом 1:2. Несмотря на очередную неудачу, фанаты «пенсионеров» поддержали главного тренера «Челси» Грэма Поттера. В социальных сетях появилось видео, на котором болельщики выкрикивают фразы в адрес Поттера, когда тренер идёт к автомобилю в сопровождении охраны.

«Мы всё ещё верим», - сказал один из болельщиков.

«У нас есть ты, старик», - выкрикнул другой фанат.

«Смените состав», - высказал свою позицию ещё один болельщик.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.