Мерсон считает, что результативность Холанна может негативно сказаться на игре «Манчестер Сити»

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон поделился своим мнением о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Эрлинг Холанн – отличный нападающий, но он ни разу не коснулся мяча за 20 минут матча с «Челси». Игрокам «Сити» говорят, чтобы они доставляли ему мяч в штрафную. Если он не забивает, это становится проблемой. Все привыкли, что голы в команде распространяются относительно равномерно среди большинства игроков, и это было удивительно. Соперники поймут это и начнут играть с Холанном плотнее», – цитирует речь Мерсона Sportskeeda.

За 16 матчей Английской Премьер-лиги в сезоне 2022/2023 Холанн забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.