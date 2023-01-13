Игрок сборной Бельгии изолирован от работы с «Брайтоном»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, который занимает пост главного тренера «Брайтона», отстранил от работы с командой бельгийского полузащитника Леандро Троссара. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Чарли Хаффенден.

Как отмечает журналист, тренеру не нравится поведение футболиста после возвращения с чемпионата мира – 2022. Также де Дзерби не устраивают физические кондиции Леандро. В связи с этим тренер изолировал Троссара от команды.

Не исключено, что бельгиец покинет «Брайтон» в текущее трансферное окно. Заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм».

В текущем сезоне АПЛ Троссар провел 16 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.