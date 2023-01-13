Вегхорст прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Форвард сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, засветившийся на ЧМ-2022 благодаря дублю в ворота Аргентины, прошел медицинский осмотр в «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Манкунианский топ-клуб арендует нападающего у «Бёрнли» до завершения нынешнего сезона. Сделка не будет включать пункт о выкупе футболиста.

Первую половину сезона-2022/2023 Вегхорст провел в аренде за стамбульский «Бешикташ». Нидерландский бомбардир принял участие в 16 поединках, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.