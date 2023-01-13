Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулибали: «В «Челси» все поддерживают главного тренера»

13 Января 2023 • 11:36 Комментировать

Центральный защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о проблемах команды после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче седьмого тура Премьер-лиги.

«Понимаем, что болельщикам трудно наблюдать за этим. Мы постараемся приложить все силы, чтобы изменить ситуацию. Надеюсь, фанаты продолжат верить в нас и поддерживать. На игроков и тренерский штаб оказывается серьезное давление, но в коллективе все поддерживают наставника. Мы продолжим работать и верить в лучшее», - передает слова сенегальца пресс-служба клуба.

По итогам 18 матчей чемпионата Англии «пенсионеры» занимают десятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лидс Лидс
2.09 3.35 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
12:07 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Бельгии изолирован от работы с «Брайтоном»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Нужно быть идиотом, чтобы списать со счетов команду уровня «Челси»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона» может сменить бывший капитан клуба
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на молодого таланта из «Реала»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Янг объяснил, почему в своё время решил покинуть «МЮ»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «В «Челси» все поддерживают главного тренера»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет составить конкуренцию «Вулверхэмптону» в борьбе за Фелипе
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил за Мудрика 70 миллионов евро + бонусы
10:59 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может сыграть против «МЮ» в полуфинале Кубка лиги
10:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не «Реал»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Поттер - о чёрной полосе «Челси»: «Нужно собраться и пережить этот тяжёлый период»
10:37 · Англия. Премьер-лига
В лазарете «Челси» 11 футболистов
10:04 · Англия. Премьер-лига
Уткин объяснил удаление Фелиша в дебютном матче за «Челси»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Поттер высказался об удалении Фелиша в дебютной игре за «Челси»
Все новости
Рекомендуем