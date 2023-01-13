Кулибали: «В «Челси» все поддерживают главного тренера»

Центральный защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о проблемах команды после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче седьмого тура Премьер-лиги.

«Понимаем, что болельщикам трудно наблюдать за этим. Мы постараемся приложить все силы, чтобы изменить ситуацию. Надеюсь, фанаты продолжат верить в нас и поддерживать. На игроков и тренерский штаб оказывается серьезное давление, но в коллективе все поддерживают наставника. Мы продолжим работать и верить в лучшее», - передает слова сенегальца пресс-служба клуба.

По итогам 18 матчей чемпионата Англии «пенсионеры» занимают десятое место в турнирной таблице.