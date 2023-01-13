Поттер - о чёрной полосе «Челси»: «Нужно собраться и пережить этот тяжёлый период»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о поклонниках команды после перенесенного матча седьмого тура Премьер-лиги против «Фулхэма». «Синие» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Я понимаю разочарование болельщиков. Они расстроены, что команда проиграла. Это нормальная реакция. После поединка я подошел к трибунам и поблагодарил их за поддержку. Мы переживаем непростой период. Команда и болельщики сейчас страдают. Нам нужно собраться и пережить этот тяжелый период», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После 18 матчей лондонский коллектив располагается лишь на десятом месте в турнирной таблице АПЛ.