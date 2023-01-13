В лазарете «Челси» 11 футболистов

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария получил повреждение. После потери швейцарского хавбека в лазарете «пенсионеров» находятся уже 11 игроков. Об этом рапортует Planet Football.

Кроме Закарии, главный тренер команды Грэм Поттер не может рассчитывать на помощь следующих футболистов: Эдуара Менди, Риса Джеймса, Уэсли Фофана, Бена Чилуэлла, Н'Голо Канте, Рубена Лофтус-Чика, Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга и Армандо Броя.

По итогам 18 проведенных матчей «Челси» с 25 баллами располагается на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.