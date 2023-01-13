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Уткин объяснил удаление Фелиша в дебютном матче за «Челси»

13 Января 2023 • 10:04 Комментировать

Известный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на удаление новичка лондонского «Челси» Жоау Фелиша в дебютном матче за команду. Португалец получил красную карточку на 58-й минуте поединка против «Фулхэма» (1:2).

«Фелиш провел ядерный дебют за «Челси». Но его неудачи более чем объяснимы. Это же первая игра, Фелиш сложный игрок, с очень разными качествами. Его красная - от перенастроя. Он перестарался», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

«Пенсионеры» арендовали 23-летнего нападающего у мадридского «Атлетико» до конца нынешнего сезона.

После 18 матчей «Челси» занимает лишь десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Василий Уткин Жоау Фелиш
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