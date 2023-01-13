Поттер высказался об удалении Фелиша в дебютной игре за «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался об удалении новичка команды Жоау Фелиша в дебютной игре за «пенсионеров». В перенесенном матче седьмого тура АПЛ столичный клуб проиграл «Фулхэму» со счетом 1:2.

«Жоау отлично играл до удаления, все увидели его уровень. Фелиш создавал опасность на протяжении всего времени, пока находился на поле. Удаление? Не считаю, что там был какой-то злой умысел. Он просто сделал неудачный поступок, из-за которого мы теперь его теряем», - передает слова тренера BBC Sport.

Напомним, что Фелиш на днях перешел в «Челси» из мадридского «Атлетико».