«Манчестер Юнайтед» может избавиться от звёздного игрока

Атакующий полузащитник Джедон Санчо может уйти из «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Fichajes.

Как отмечает источник, к такому решению склоняется главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Руководство «красных дьяволов» поддерживает позицию нидерландского специалиста. Наставник делает ставку на перспективных Гарначо и Элангу.

В нынешнем сезоне 22-летний Санчо забил два гола и отдал один ассист в десяти матчах АПЛ. Джедон выступает за «Юнайтед» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2025/2026.