Мерсон: «Все ждут, что «Манчестер Сити» вытрет о «МЮ» ноги, но сейчас это не так»

Экс-футболист сборной Англии Пол Мерсон высказался касательно поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«Все привыкли ждать, что «Сити» вытрет ноги об «Юнайтед». Однако сейчас, как мне кажется, все будет иначе. Это важный поединок, и у «МЮ» будут шансы на успех. Если они сыграют так, как с «Челси», то могут выиграть. Если же испугаются, то «Сити» заберет свое», - передает слова Мерсона Sportskeeda.

Манчестерское дерби состоится на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, 14 января.

«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «горожане» располагаются на второй строчке.