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Жоржиньо принял решение о будущем в «Челси»

13 Января 2023 • 00:17 Комментировать

Опорный полузащитник Жоржиньо, выступающий за лондонский «Челси», намерен покинуть «пенсионеров» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Daily Telegraph.

Срок действующего контракта итальянского хавбека с «пенсионерами» рассчитан до конца нынешнего сезона. Летом игрок станет свободным агентом.

Жоржиньо защищает цвета лондонского коллектива с лета 2018 года. Его нынешний трансферный ценник составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 15 встречах, в которых отметился двумя голами с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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