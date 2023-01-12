Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» продвинулся в переговорах по трансферу форварда сборной Франции

12 Января 2023 • 23:18 Комментировать

Лондонский «Челси» ведет переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по траснферу нападающего Маркуса Тюрама. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Натан Гиссинг, стороны продвинулись в переговорах. В настоящий момент «пенсионеры» являются главными претендентами на подписание 25-летнего игрока.

Маркус связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до конца нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий принял участие в 15 встречах, отметившись десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
1
0
3.95 3.80 1.91
Видео
13.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лидс Лидс
2.09 3.35 3.85
Видео
Все матчи
Новости
12 Января
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продвинулся в переговорах по трансферу форварда сборной Франции
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Вулверхэмптон» продолжают переговоры о трансфере Фелипе Монтейро
20:51 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Фиорентины» Николас Гонсалес согласовал условия личного контракта с «Лестером»
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может покинуть дорогостоящий защитник
18:31 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити» слухи
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Вегхорст может сыграть за «Манчестер Юнайтед» уже в дерби с «Манчестер Сити»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «С такой игрой у нас не будет шансов против «Манчестер Юнайтед» 2
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган рассказал, в чём проблема «Манчестер Сити»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к Влаховичу
15:50 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» хочет купить Ковачича летом 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы
15:26 · Англия. Премьер-лига
​Поттер встретился с лидерами «Челси» на фоне кризиса
15:11 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо вполне может оказаться в «Челси» уже зимой
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола в шоке: «Манчестер Сити» впервые за 275 матчей не попал в створ
Все новости
Рекомендуем