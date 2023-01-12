«Челси» продвинулся в переговорах по трансферу форварда сборной Франции

Лондонский «Челси» ведет переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по траснферу нападающего Маркуса Тюрама. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Натан Гиссинг, стороны продвинулись в переговорах. В настоящий момент «пенсионеры» являются главными претендентами на подписание 25-летнего игрока.

Маркус связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до конца нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий принял участие в 15 встречах, отметившись десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.