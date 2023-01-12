«Атлетико» и «Вулверхэмптон» продолжают переговоры о трансфере Фелипе Монтейро

Мадридский «Атлетико» и вулвергемптонский «Вулверхэмптон» продолжают переговоры о трансфере защитника «матрасников» Фелипе Монтейро. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний спортсмен может присоединиться к английскому коллективу уже в текущем месяце, однако проблема заключается в том, что у клуба из графства Западный Мидленд не получается убедить бразильца в необходимости совершения данного перехода.

Напомним, более месяца назад уже сообщалось о желании «Вулверхэмптона» совершить данный трансфер.

«Волки» в данный момент являются 19 командой чемпионата Англии, «Атлетико» - пятый клуб в Ла Лиге.