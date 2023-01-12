«ПСЖ» отказался от планов по подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Как сообщает Media Foot, почти весь прошлый год гранд Лиги 1 предпринимал попытки заполучить португальца. «ПСЖ» даже делал предложение топ-клубу АПЛ в размере 80 миллионов евро, но оно было отклонено.

Теперь «ПСЖ» утратил интерес к Бернарду Силве. В то же время отмечается, что звёздный португалец по-прежнему находится на радаре «Барселоны».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Бернарду Силву в 80 миллионов евро. Ранее португалец говорил о желании попробовать себя в новом проекте.