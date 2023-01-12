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​«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити» слухи

12 Января 2023 • 18:31 Комментировать

«ПСЖ» отказался от планов по подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Как сообщает Media Foot, почти весь прошлый год гранд Лиги 1 предпринимал попытки заполучить португальца. «ПСЖ» даже делал предложение топ-клубу АПЛ в размере 80 миллионов евро, но оно было отклонено.

Теперь «ПСЖ» утратил интерес к Бернарду Силве. В то же время отмечается, что звёздный португалец по-прежнему находится на радаре «Барселоны».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Бернарду Силву в 80 миллионов евро. Ранее португалец говорил о желании попробовать себя в новом проекте.  

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