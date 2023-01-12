​Гюндоган рассказал, в чём проблема «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в среду проиграл «Саутгемптону» (0:2) и вылетел из Кубка лиги. Полузащитник Илкай Гюндоган дал комментарий после игры.

«Даже после побед мне казалось, что чего-то не хватает, что-то идёт не так. На сегодняшний день нам не хватает особого рецепта – нет того стремления и голода, который был в последние годы. Надеюсь, что это поражение станет для нас правильным тревожным звонком», - высказался Гюндоган, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Майк Миней.

Следующий матч будет для «Манчестер Сити» важным и принципиальным – 14 января «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.