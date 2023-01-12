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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гюндоган рассказал, в чём проблема «Манчестер Сити»

12 Января 2023 • 17:35 Комментировать

«Манчестер Сити» в среду проиграл «Саутгемптону» (0:2) и вылетел из Кубка лиги. Полузащитник Илкай Гюндоган дал комментарий после игры.

«Даже после побед мне казалось, что чего-то не хватает, что-то идёт не так. На сегодняшний день нам не хватает особого рецепта – нет того стремления и голода, который был в последние годы. Надеюсь, что это поражение станет для нас правильным тревожным звонком», - высказался Гюндоган, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Майк Миней.

Следующий матч будет для «Манчестер Сити» важным и принципиальным – 14 января «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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