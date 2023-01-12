«Арсенал» сохраняет интерес к Влаховичу

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович остаётся на радаре «Арсенала». По данным La Repubblica, лондонский клуб может сделать предложение по трансферу сербского футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что сам Душан Влахович хотел бы покинуть «Ювентус» и поиграть в чемпионате Англии.

В конце января Душану Влаховичу исполнится 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают серба в 80 миллионов евро.

За «Ювентус» Душан Влахович провёл 36 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт 16 голов и 4 результативных паса на партнёров.