​Гвардиола в шоке: «Манчестер Сити» впервые за 275 матчей не попал в створ

«Манчестер Сити» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв в четвертьфинале «Саутгемптону» со счётом 0:2. Команда Хосепа Гвардиолы за 90 минут не сподобилась даже на попадание в створ, что могло шокировать не только испанского тренера, но и футбольный мир в целом.

В последний раз «Манчестер Сити» завершал игру без ударов в створ почти пять лет назад – в апреле 2018 года. Тогда «горожане» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:3 в Лиге чемпионов. С того момента прошло 1743 дня или 275 матчей.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 14 января – против «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге на поле соперника.