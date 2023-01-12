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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Павлюченко сделал прогноз на матч «Фулхэм» - «Челси»

12 Января 2023 • 09:52 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался насчет предстоящего поединка между лондонскими клубами «Фулхэм» и «Челси».

«В этой битве стоит ожидать бескомпромиссной и сложной борьбы на каждом участке поля. Но «Челси» превосходит противника по именам и классу и вырвет победу в этой встрече», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Перенесенный матч седьмого тура Английской премьер-лиги «Фулхэм» - «Челси» пройдет в четверг, 12 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место в таблице, а гости располагаются на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Роман Павлюченко
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