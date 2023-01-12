«Бавария» приняла решение по Фирмино

Бразильский нападающий Роберто Фирмино, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль», не перейдет в «Баварию». Как стало известно порталу Goal.com, руководство мюнхенского топ-клуба не заинтересовано в трансфере южноамериканца.

Немецкий гранд сейчас сосредоточен на поиске нового голкипера в связи с серьезной травмой Мануэля Нойера. Основным претендентом на место сменщика 36-летнего Нойера считается Александр Нюбель.

Фирмино играет за «Ливерпуль» с лета 2015 года. Его трудовое соглашение с мерсисайдцами рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ бразилец забил семь мячей и отдал три ассиста в 13 встречах.