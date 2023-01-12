«Реал» готовит трансфер суперфорварда из АПЛ

Мадридский «Реал» находится в поиске нового центрального нападающего, который сменит на острие атаки 35-летнего француза Карима Бензема. На прицеле Флорентино Переса оказался форвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Согласно данным Get German Football, «королевский» клуб собирается оформить трансфер англичанина по окончании нынешнего сезона. «Сливочные» готовят предложение, которое должно устроить «шпор».

Также в услугах Кейна заинтересована мюнхенская «Бавария».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 90 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.