Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанский топ-клуб нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»

12 Января 2023 • 07:28 Комментировать

Шведский защитник Виктор Линделоф, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может перебраться с Туманного Альбиона в испанский чемпионат. Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны вели переговоры несколько недель назад, однако «красные дьяволы» ответили отказом на первое предложение «матрасников». Боссы манкунианского гранда планируют сохранить защитника на «Олд Траффорд».

Виктор связан контрактными обязательствами с «МЮ» до середины 2024 года. Его трансферный ценник составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Линделов провел 13 матчей без результативных действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
3.95 3.80 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
07:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла нового нападающего и готова подписать его в январе
07:28 · Англия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»
05:40 · Англия. Кубок лиги
Голкипер «Саутгемптона»: «Этот успех должен помочь и в чемпионате»
04:50 · Англия. Кубок лиги
Уорд-Проуз: «Это особенная ночь»
04:20 · Англия. Кубок лиги
​Саттон: «Удивило не поражение «Манчестер Сити», а то, как проиграли»
04:10 · Англия. Кубок лиги
Стив Купер: «Спасибо за поддержку!»
04:00 · Англия. Кубок лиги
Тренер «Саутгемптона»: «Горжусь командой»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о предстоящем дерби: «Нынешняя версия «МЮ» – сильнейшая за долгое время»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Работа в «Челси» – самая трудная работа в футболе» 2
02:03 · Англия. Кубок лиги
Гюндоган: «С такой игрой у «Манчестер Сити» не было шансов»
01:40 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола – о поражении «Манчестер Сити»: «Саутгемптон» был лучше нас»
01:02 · Англия. Кубок лиги
«Ноттингем Форест» вырвался в полуфинал Кубка английской лиги
00:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Нкунку в «Челси» завершён на 100%
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» находится в шаге от самого дорогого трансфера в своей истории
00:32 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» продолжает переговоры по Тюраму, несмотря на подписание Фелиша»
Все новости
Рекомендуем