Испанский топ-клуб нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»

Шведский защитник Виктор Линделоф, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может перебраться с Туманного Альбиона в испанский чемпионат. Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны вели переговоры несколько недель назад, однако «красные дьяволы» ответили отказом на первое предложение «матрасников». Боссы манкунианского гранда планируют сохранить защитника на «Олд Траффорд».

Виктор связан контрактными обязательствами с «МЮ» до середины 2024 года. Его трансферный ценник составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Линделов провел 13 матчей без результативных действий.